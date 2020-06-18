Следить за голосованием по Конституции смогут наблюдатели и журналисты

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18 июня 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Председатель Избирательной комиссии по Челябинской области Сергей Обертас рассказал, как будет проходить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

В интервью «МК-Урал» Сергей Обертас отметил, что в течение 7 дней (с 25 по 30 июня и 1 июля) на участках для голосования вправе находится общественные наблюдатели и представители аккредитованных СМИ. Они смогут выезжать с членами комиссии и в случае голосования на дому. По словам Сергея Обертаса, в настоящий момент проводится закупка сейф-пакетов , в которых помещается содержимое сейф-пакетов переносного ящика на весь день.

«Потом он опечатывается, составляется акт и убирается в сейф и не вскрывается до начала подсчета голосов участников голосования. Кроме того, не следует забывать, что в законодательстве предусмотрена ответственность за нарушения при подготовке и проведения общероссийского голосования», — сказал Сергей Обертас.

Напомним, ранее председатель облизбиркома отметил, что подготовка к голосованию проходит в необычном формате из-за пандемии и сжатых сроков.

Особое внимание будет уделяться безопасности — все членов комиссии и голосующих обеспечат масками, антисептиками, одноразовыми ручками.