Поправки в Конституцию помогут обеспечить доступность медицинской помощи

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16 июня 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Марина Поддубная. Фото Дмитрия Куткина

По мнению Марины Поддубной, заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области, пандемия коронавируса показала необходимость социального блока поправок в Конституцию.

Марина Поддубная считает, что поправки, которые закрепят социальные гарантии в Конституции, позволят в дальнейшем не зависеть от действий тех или иных людей у власти.

«Ситуация, в которой мы оказались из-за распространения новой коронавирусной инфекции, еще раз подтвердила необходимость и актуальность социального блока поправок в Основной документ страны», — подчеркнула эксперт. — Более того, многое из того, о чем говорилось во время работ над текстом поправок к Конституции, уже нашло свое отражение в том или ином виде в указах Президента РФ и законах».

Особый акцент в социальных поправках сделан на доступности медицинской помощи. Марина Поддубная уверена, что поправки позволят ввести единые стандарты медицинской помощи во всех субъектах Российской Федерации.

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