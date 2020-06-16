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В Москву прибыл глава МИД Ирана

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москву прибыл глава МИД Ирана
глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Lu Yang/Keystone Press Agency

Утром во вторник, 16 июня, стало известно, что в Москву с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Согласно последним данным, самолет, на борту которого находится иранский министр иностранных дел, прибыл в московский аэропорт "Внуково-3".

Напомним, ранее официальные представители МИД Ирана и РФ заявили, что в рамках визита в Москву Зариф встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. Известно, что в Россию глава иранского МИД прибыл из Анкары, где обсуждал с турецким коллегой процесс подготовки саммита по Сирии в Астанинском формате.

ЕТ

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