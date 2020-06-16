Мнение: когда львы добреют, шакалы наглеют

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Выборы в Рижскую думу, фото соцсети

Не за горами внеочередные выборы в Рижскую думу. Кто 29 августа станет «хозяином» Риги? Кто станет «правой рукой» градоначальника столицы Латвии? Есть мнение, что в политике нет соперников, а есть «враги». Особенно, когда идет подготовка к выборам.

Радует то, что многие латвийские партии, которые выдвинули своих кандидатов, «свят, свят, свят», ведут себя прилично: нет драк, нет оскорблений, «дули не кажут» друг другу! Латвийцы ожидали «шоу»… Но все спокойно было до сегодняшнего момента!

Что же произошло?

Партию «Согласие» понесло на просторах русскоязычной прессы Латвии. Диарея началась! Видать, фаза луны не в ту сторону повернулась.

Вдруг все партии, кроме, конечно, «Согласия» стали плохими, коррупционерами с «загребущими» руками и доходными местами. Особенно, достается партии «Честь служить Риге», которая и слова дурного не сказала, и взгляд косой не бросила на «Согласие». У людей свои дела, своя жизнь, своя программа! Делом люди заняты, а не «фиги» с языком из-за угла показывают. Но, нет! Паранойя у партии «Согласие» - все воры, все лихоимцы.

Право слово, надоело. Взрослые люди, а занимаются ерундой!

Впрочем, так удобно данной партии. Для чего? Очки втирать – пыль в глаза пускать.

А теперь серьезно! Балтийского бюро «Аргументы Недели» получили от своего проверенного источника информацию… Какую? Член партии «Согласие» Андрей Козлов решил «подкупить» или «совратить» (не подумайте плохого!!!) экс-мэра Олега Бурова на свою «сторону». Как? Просто! Понтами!

«У нас есть много предложений: есть порталы, 28 газет на разных языках… Большая аудитория (350т)… Могу тебе устроить эксклюзив… Могу устроить!»

Видимо, такое «щедрое» предложение осталось без ответа и начались… угрозы. Какие?

«Лучше не зли меня! Ты все аннулировал, когда ушел… Портал Riga.lv -300000… Как эти вопросы решать будем?»

О чем речь?

Источник балтийского бюро объясняет, что г-н Козлов, видимо, не доволен, что потерял доход на портале Riga.lv и требует лично вернуть ему деньги. У кого? Предположительно, у тех, кто имел посты в Рижской думе. Агония!

Комментарии источника «АН» в Риге: «То, что данная партия лишилась больших доходов – факт. То, что «вотчину» Riga.lv проверяли соответствующие организации и нашли там массу нарушений и необоснованные деньги -факт. Все проверял госконтроль. Проверяли и бюро по развитию туризма при Рижской думе. С бюро – легче. Туризм нужен для Риги. Это реальный доход. Riga.lv – ликвидирован! Вот тут и партия «Согласие» потеряла приличный доход. Еще хуже обстоит дело с транспортным предприятием «Ригас Сатиксме»: там просто миллионы уходили! Тысячи на зарплаты. Кому? А тем журналистам, которые были «друзьями-товарищами» Нилу Валерьевичу Ушакову. И все они назывались консультантами! Чем они занимались в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», чтобы получить за год зарплату в 37 680 евро? Да, такую зарплату получал некий журналист К.Г., который занимался тем, что участвовал в организации конкурса рисунков школьников, продвигал проекты, связанные, якобы, с улучшением эффективности службы общественных отношений. Что он конкретно делал? Я видел, как он общается с людьми в то время, когда Ригой правил Нил Ушаков: грубость, высокомерие, полный непрофессионализм. А его любимое выражение – «для меня 5000 евро – не деньги». Сейчас им занимаются правоохранительные органы. И он «в деле». Идут допросы. И дело еще не скоро кончится. И таких «журналистов-друзей» было много. И получали они по 28 152 евро, 27 925 евро в год и т.д. Что делали? Создавали дешевые ролики, как в детском саду, «украшали» стенды, решали, куда, простите, рекламу «присобачить»? Понятно, что платили за другое… Но сейчас правоохранительные органы это выяснят! А что же г-н Ушаков? Он, извините, «слил» своих «друзей» и уехал в Брюссель. А чем эта ситуация отличается от того, как он сбежал от своих избирателей? Что можно ожидать от людей, которые всеми силами пытаются вернуть власть, деньги? Все идет в ход: лесть, «полив» грязью, игра на «святом» (например, на 9 мая, пенсионерах, ветеранах). Что можно ждать от лжи? Ложь. Знаете, есть пословица: «когда львы добреют, шакалы наглеют». Это тот случай… Вот почему никто не хочет объединяться с «Согласием». Шакалов не любят! Мое мнение».