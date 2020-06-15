Посол Чехии рассказал о визите в МИД России

Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны, заявил чешский посол в Москве Витезслав Пивонька.
Ранее его вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в рамках дипломатического скандала между Москвой и Прагой.
"Мы получили две фамилии по персонам нон грата", - сказал посол журналистам по итогам консультаций в МИД РФ. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня.
В заявлении МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.