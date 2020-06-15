Посол Чехии рассказал о визите в МИД России

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15 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

здание МИД, фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны, заявил чешский посол в Москве Витезслав Пивонька.

Ранее его вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в рамках дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

"Мы получили две фамилии по персонам нон грата", - сказал посол журналистам по итогам консультаций в МИД РФ. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня.

В заявлении МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.