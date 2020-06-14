В Калининградской области провели тренировку с «Искандерами» по нанесению ракетных ударов

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14 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: расчеты ОТРК «Искандер», MOD Russia/globallookpress.com

Расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота провели учения по нанесению ракетных ударов на фоне проходящих на Балтике учений ВМС стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В рамках плановой тренировки расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского слота выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что после выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военные осуществили маневр по смене позиции. Кроме этого, расчеты ОТРК «Искандер» отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

При этом в учениях приняли участие 200 военнослужащих, а также задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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