Политолог уверен, что выбранный в отношении Крыма курс губителен для Украины

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12 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Севастопоь, Крым.pixabay.com

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров «вернется» под контроль Киева, а россиянам «станет стыдно».

«Зеленский, безусловно, осознает провальность того курса, которым следует украинское государство на протяжении последних шести лет в отношении Крыма. Но сегодня Зеленский уже стал заложником того мейнстрима, который сложился внутри Украины под влиянием внешних факторов по отношению к нашей стране, к нашему полуострову в частности. Мое мнение – украинской власти, безусловно, придется раскаяться», - высказал он радио Sputnik.

Ганжара отметил, что действия, которые были приняты по отношению к жителям полуострова носят преступный характер. По его словам, на добровольное раскаяние Киева он не надеется.

«Ситуация, которая будет складываться в этой стране и вокруг нее, в один момент приведет к переоценке и осознанию губительности проводимого Украиной курса, это будет однозначно», - резюмировал он.

Ранее в Крыму резко ответили на желание Владимира Зеленского вернуться к обсуждению полуострова: «Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить».