В Крыму призвали Зеленского «не нарываться на грубые слова» из-за обсуждения полуострова

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12 июня 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Крым, pixabay.com

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня для обсуждения.

«Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить», - высказал он.

Фикс попросил украинского лидера уже «повзрослеть» и «не заниматься ерундой». По его словам, вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.

«Есть Российская Федерации и Крым как субъект Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?» - возмутился он.