Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК России Петренко

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Путин присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК России Петренко
Светлана Петренко, фото с сайта СКР

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.  Петренко носила звание полковника юстиции. 11 июня президент подписал Указ о повышении звания Петренко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне",- говорится в указе.  Светлана Петренко отвечает в СКР за взаимодействие со СМИ.


Ранее на этой неделе президент России Владимир  Путин присвоил высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

ИЧ

Политика

Постпред России сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах в биолабораториях США в Грузии и на Украине

Постпред России сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах в биолабораториях США в Грузии и на Украине

Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии, на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье. Об этом заявил Александр Лукашевич.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью