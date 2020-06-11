Путин присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК России Петренко

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11 июня 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Петренко, фото с сайта СКР

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. Петренко носила звание полковника юстиции. 11 июня президент подписал Указ о повышении звания Петренко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне",- говорится в указе. Светлана Петренко отвечает в СКР за взаимодействие со СМИ.



Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин присвоил высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.