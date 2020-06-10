Дмитрий Махонин: Чтобы преодолеть кризис, необходимо общественное согласие

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10 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Пермь», permkrai.ru ] Источник: Российская газета

Первое масштабное интервью с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным опубликовал столичный выпуск «Российской газеты». Основная тема – будущее регионов после пандемии, в данном случае на примере Прикамья, в том числе в контексте предстоящих осенью губернаторских выборов. Предлагаем нашим читателям наиболее актуальные темы, затронутые в интервью с главой региона.

Разговор, естественно, начался с пандемии – в активную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции в крае Дмитрию Махонину пришлось включиться буквально через несколько дней после назначения:

- Каждое мое утро начинается с обсуждения текущей ситуации с главным врачом Пермской краевой клинической больницы. Постоянно держу руку на пульсе и могу твердо сказать: все необходимое для того, чтобы справиться с ситуацией, у нас есть, включая запас прочности по койкам, средствам индивидуальной защиты, по аппаратам ИВЛ, а главное - профессиональные медики.

- Пандемия радикально изменила ситуацию в экономике. Какие меры принимаете для восстановления бизнеса и поддержки граждан?

- Дополнительно к мерам, принимаемым на федеральном уровне, мы реализуем три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Это и предоставление налоговых льгот, и 700 миллионов рублей - прямая помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей.

По нашей оценке, главной угрозой для малого и среднего бизнеса стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить ссуду для того, чтобы восстановить бизнес и пережить вынужденную паузу. Поэтому в третьем региональном пакете мер поддержки предусмотрена компенсация процентной ставки по таким кредитам. На нее могут рассчитывать предприятия пострадавших отраслей региона с общим количеством работников порядка 70 тысяч человек. А тем, кто создает новые рабочие места, мы выдаем субсидию 50% МРОТ на каждого сотрудника в течение шести месяцев.

Также из краевого бюджета выделено свыше 372 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям с детьми и людям, потерявшим работу, - это 75 тысяч человек. Еще раз отмечу, что это чисто наши региональные меры поддержки, которые мы приняли дополнительно к федеральным.

Реализуется три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 млрд рублей

- Вы говорили, что Прикамье стремится стать как минимум не хуже соседей - Казани и Екатеринбурга. С чем связано такое соревнование?

- Пермский край сегодня очень сильно недооценен. А ведь он - соль земли русской. С точки зрения таблицы Менделеева, мы в разы богаче многих регионов. Здесь сложились аэрокосмический комплекс, большой химический кластер, работает один из крупнейших в мире производителей титана. С точки зрения промышленности, природных ресурсов и научно-технического потенциала у нас безусловное преимущество перед другими регионами. Но свои сильные стороны мы, к сожалению, пока не используем. И в этом направлении предстоит целенаправленная работа.

- Именно поэтому вы предложили создать Центр управления будущим в Пермском крае?

- Мы собираем на базе уникального Пермского научно-образовательного центра (сегодня таких в стране всего пять) экспертов, которые сконструируют план развития края на ближайшие 10-20 лет. В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее, они и выступят в роли экспертов.

- Вам иногда ставят в упрек отсутствие большого политического опыта.

- Да, я не считаю себя политиком в широком понимании этого слова. Слушая рассуждения экспертов о политике, о партийной системе, нередко задаю себе вопрос: нужно ли нам столько партий? Видят ли они, понимают ли свое место в общественной жизни? Частично ответ мы получили во время нынешней пандемии. Посмотрите - некоторые партии, которые громко заявляли о себе в «мирное» время, в сложившейся ситуации, как страусы, спрятали голову в песок. При этом, например, «Единая Россия» вела себя очень активно - Пермское региональное отделение организовало работу волонтеров, они разносили продуктовые наборы, лекарства. Единороссы помогали врачам с транспортом, а школьникам - с компьютерами для дистанционного обучения. Такие партии я понимаю.

- А какие идеи вы хотели бы реализовать в ближайшее время?

- Я думаю, как нам наладить эффективную работу, как быстрее преодолеть последствия пандемии и двигаться вперед. Хочу предложить всем политическим, общественным силам, всем организациям края присоединиться к Манифесту об общественном согласии. Этот документ сейчас готовит моя команда. Он нужен нам всем, чтобы преодолеть кризис, уйти от бессмысленного политического противоборства, найти разумные решения проблем, стоящих перед жителями края. Я уверен, что каждой политической партии, всем общественным и другим организациям найдется место в этой большой работе.

https://rg.ru/2020/06/08/dmitrij-mahonin-permskij-kraj-v-kontekste-budushchego.html?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link