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Летчик-испытатель прокомментировал испытания МиГ-35

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Летчик-испытатель прокомментировал испытания МиГ-35
фото: Миг-35, сайт Минобороны РФ

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК «Ростеха») Дмитрий Селиванов объяснил, почему испытания новейшего истребителя МиГ-35 так долго длятся. По его словам. Современный самолет – это многозадачный комплекс.

«Все его функции надо проверить, но не всегда получается все сделать сразу, так как, помимо непосредственно самолетостроителей, есть еще и смежники. Например, разработчики оружия, систем связи, двигателей. У всех бывают какие-то заминки. Но лучше пусть что-то не получится в ходе испытаний, чем потом в ходе эксплуатации. Чем сложнее техника, тем объем испытаний больше», - пояснил он.

Ранее Селиванов рассказал, что МиГ-35 хотят оснастить перспективными образцами оружия

Истребитель поколения «4++» был презентован в январе 2017 года.

БА

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