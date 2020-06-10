Летчик-испытатель прокомментировал испытания МиГ-35

Аргументы Недели → Политика 13+

10 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Миг-35, сайт Минобороны РФ

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК «Ростеха») Дмитрий Селиванов объяснил, почему испытания новейшего истребителя МиГ-35 так долго длятся. По его словам. Современный самолет – это многозадачный комплекс.

«Все его функции надо проверить, но не всегда получается все сделать сразу, так как, помимо непосредственно самолетостроителей, есть еще и смежники. Например, разработчики оружия, систем связи, двигателей. У всех бывают какие-то заминки. Но лучше пусть что-то не получится в ходе испытаний, чем потом в ходе эксплуатации. Чем сложнее техника, тем объем испытаний больше», - пояснил он.

Ранее Селиванов рассказал, что МиГ-35 хотят оснастить перспективными образцами оружия

Истребитель поколения «4++» был презентован в январе 2017 года.