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МиГ-35 планируют оснастить перспективным оружием

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МиГ-35 планируют оснастить перспективным оружием
фото: Миг-35, сайт Минобороны РФ

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов сообщил, что истребители МиГ-35 хотят оснастить новыми перспективными образцами вооружения.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», - пояснил он.

Селиванов отметил, что помимо тестирования оружия есть множество других задач, поэтому испытания истребителя продолжаются. По его словам, теперь не нужно при обнаружении недостатка переделывать весь самолет – достаточно «перепрошить» программу, отвечающую за тот или иной узел или агрегат. Он добавил, что цифровизация оборудования сделала работу с ним очень удобной.

Напомним, что МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, а также имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. При этом истребитель способен оперативно ударять по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью, в любых погодных условиях. Несмотря на то, что он может на себе нести ракеты класса «воздух-воздух»  и ракеты класса «воздух-поверхность» различной дальности,  на боевой машине установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30-1.

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