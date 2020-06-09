Дмитрий Медведев считает колоссальной угрозой американские протесты

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июня 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу разработки концепции общественной безопасности до 2030 года прокомментировал происходящие события в США.

По его мнению, подобные протесты приводят к нарушению прав большого количества людей. Беспорядки, подобные американским, создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей, отметил Медведев. Он добавил, что помнить об этом «при выстраивании собственной политики».



Массовые протесты и беспорядки из-за гибели Джорджа Флойда проходят не только в США, но и некоторых европейских странах.