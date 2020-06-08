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Спецпосланник Трампа подтвердил переговоры США с РФ по ядерным вооружениям

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Спецпосланник Трампа подтвердил переговоры США с РФ по ядерным вооружениям
pixabay.com

США подтверждают переговоры с России по стратегической стабильности, и приглашают также КНР. Об этом сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Сегодня договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Китай также приглашен. Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?», — задался вопросом Биллингсли в Twitter.

При этом он не сообщил ни дату, ни места проведения встречи. Хотя ранее агентство Bloomberg заявляло, что переговоры могут пройти в Вене 22 июня. По информации агентства, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Ранее были названы условия применения Россией ядерного оружия.

НС

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