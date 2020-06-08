Forbes подсчитал, за какое время Россия при войне сможет занять Прибалтику

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8 июня 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

военные США, фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Сокращение военного контингента США в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в потенциальном конфликте с Россией. По мнению специалистов, самой уязвимой территорией является Прибалтика.

Об этом пишет журнал Forbes. Издание отмечает, что вывод 9,5 тыс. и 34,5 тыс. военнослужащих США ослабит восточные рубежи альянса. Сейчас для достижения пригородов Риги и Таллина российской армии нужно 60 часов, после вывода части контингента США из ФРГ — Москва якобы сможет сделать это еще быстрее.

По оценке Forbes, у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион. У сил Североатлантического альянса — только 130, большинство из которых американские. Если же США выведут свои танковые батальоны, европейским союзникам НАТО нечего будет противопоставить российской бронетехнике, и в случае вооруженного конфликта они потерпят поражение, несмотря на преимущество в воздухе.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными после того, как глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности американских военных в Германии в ближайшее время.