Стало известно, что Россия возобновляет изготовление разработанных с Украиной ракет «Рокот»

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8 июня 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: ракета - носитель "Рокот", сайт Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что Центр Хруничева, который входит в Роскосмос, возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот». Известно, что второй экземпляр будет иметь отечественную систему управления, которая должна заменить созданную на Украине.

«После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М"», - уточнил собеседник, отметив, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

Он добавил, что боеприпас будет создан на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). При этом до 2028 года по программе «Рокот-2» для космических пусков можно использовать более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства ракет.

Ранее сообщалось о создании снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цели с максимальной дальностью в семь километров.