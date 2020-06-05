В России готовят винтовку, которая сможет стрелять на 7 км

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5 июня 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Гильзы. Фото: pixabay.com

В России будет создана снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели с максимальной дальностью в семь километров. Об этом рассказал руководитель предприятия-разработчика Владислав Лобаев.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра... Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия ещё не было», - заявил он.

Лобаев отметил, что одной из отличительных черт винтовки станут новые патроны, которые выделяются своим размером и начальной скоростью. Предполагается, что оружие будет готово к началу следующего года.