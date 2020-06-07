МИД заметил двойные стандарты США в регулировании массовых протестов

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7 июня 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: беспорядки в США, Joel Marklund/Keystone Press Agency/globallookpress.com

МИД РФ считает, что массовые беспорядки в США ярко показывают двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ходе пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более 9 тысяч человек задержаны», - пояснили в ведомстве.

В тексте говорится, что на протяжении десятилетий Вашингтон указывал другим странам, как им себя вести во время протестов, «злоупотребляя требованиями соблюдения прав человека» и «разжигая внутренние конфликты в суверенных государствах». Кроме того, президент Дональд Трамп пригрозил воспользоваться правом ввести федеральные войска в города, охваченные протестами, добавили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину массовых протестов в США.