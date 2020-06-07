Самолет США провел разведку у российских баз в Сирии

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7 июня 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

P-8A Poseidon , фото: US Navy/via Globallookpress.com

Американский самолет P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

Он летал возле Сирии примерно полтора часа. Как сообщает мониторинговый ресурс IntelSky, самолет Соединенных Штатов вылетел с аэродрома в Сицилии. Борт пролетел рядом с российскими базами в Хмеймим и Тартусе на шестикилометровой высоте, приближаясь к побережью на расстояние не менее 40 километров.

Уточняется также, что, начиная с 25 мая по 3 июня самолеты США фиксировали шесть раз около территории Сирии.

Владимир Путин дал поручение расширить российские базы в Сирии.