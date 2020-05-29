Владимир Путин дал поручение расширить российские базы в Сирии

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29 мая 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia/via Globallookpress.com, база Хмеймим, Сирия

Глава российского государства Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени РФ указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера».

Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

У России есть еще одна база - морская. Она расположена в Тартусе. Осенью 2019 года на этой базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, которые находятся вдали от своих основных баз.

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