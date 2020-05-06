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Росгвардия впервые сообщила, чем занимается сейчас в Сирии

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Росгвардия впервые сообщила, чем занимается сейчас в Сирии
pixabay.com, Сирия

Росгвардия впервые признала, что работает в Сирии. Специалисты Росгвардии выполняют там служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Минобороны РФ. Об этом сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

Он рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что на территории страны присутствует ограниченное число контингента, а все боевые задачи выполняются без срывов.

"Во взаимодействии с военной полицией проводятся мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия", - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медицинские сотрудники оказывают им медицинскую помощь. Подразделения Росгвардии также сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.

НС

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