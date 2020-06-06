Украина передала Германии предложения по перемирию на Донбассе

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6 июня 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий КулебаYevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что это конкретные решения, касающиеся механизма обеспечения прекращения огня, однако не раскрыл подробных деталей. "Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу", — сказал Кулеба в эфире украинского телевидения. Он сообщил о готовности Киева к прямому диалогу с Москвой, при этом Украина считает нелишним привлечение потенциала немецкой дипломатии. Кулеба пояснил, что от России тоже поступают предложения конкретных мер, однако они являются неприемлемыми. Кулеба также в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет вести переговоров с непризнанными республиками ДНР и ЛНР.

Киев в ходе поиска решения мирного урегулирования в Донбассе не готов пересекать свои «красные линии», касающиеся вопросов нацбезопасности, суверенитета и территориальной целостности, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.