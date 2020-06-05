В Сети высмеяли призыв японского политолога «отобрать» Курилы у РФ и предложили другое место на «К»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июня 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Шикотан, Курильские острова, Alexandr Liskin/Russian Look/globallookpress.com

Пользователи высмеяли заявление японского политолога и журналиста Юкио Касиям о том, что стране Восходящего солнца следует «отобрать» Курильские острова у России. При этом с критикой к его словам отнеслись и местные граждане.

«Япония, проснись! Никогда тебе Россия острова не отдаст», «Россия нам острова не вернёт. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и всё» - пишут подписчики в японских соцсетях.

При этом российские пользователи с иронией отнеслись к словам журналиста и предложили отдать «Колыму», где можно заняться не только «общественно полезным трудом», но и жить. Другие попросили «уйти по воду».

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Японии вернуть четыре острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.