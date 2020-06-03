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Политолог: Киев готовит провокации для срыва парада Победы

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог: Киев готовит провокации для срыва парада Победы
Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти могут устроить масштабную военную провокацию в Донбассе накануне парада Победы в Москве, сообщил глава Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

Киев рассчитывает, что это может привести к расширению санкционного давления на Россию со стороны Запада. "Понятно, что любая атака со стороны Киева приведёт к жёсткому ответу, и это будет поводом для того, чтобы некоторые лидеры отказались ехать в Москву", – объяснил политолог. Погребинский не исключает, что провокации повлекут за собой серьезные жертвы среди самих украинских военнослужащих.

Парад Победы пройдёт в России 24 июня,  о намерении провести парад в этот же день заявили в ДНР и ЛНР.

НС

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