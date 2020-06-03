Лидер кубанских единороссов рассказал об итогах предварительного голосования

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3 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Брифинг для журналистов прошел в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия»

Николай Гриценко рассказал о том, что в нынешнем году голосование пришлось проводить в особых условиях − пандемия коронавируса потребовала обеспечения беспрецедентных мер безопасности для избирателей.

Было принято решение организовать кампанию по двум моделям: в краевой столице – открытое – электронное голосование на сайте pg.er.ru, в 41 районах – четвертая модель, то есть кандидатов от Партии избирали выборщики из числа партийцев, которым доверено представлять интересы.

В Краснодаре голосование шло в течение недели с 25 по 31 мая на сайте. pg.er.ru. Правом голоса воспользовались почти 40 тысяч человек.

«Неплохой результат, с учетом того, что такая система – новшество, которое будем непременно развивать. «Единая Россия» – единственная партия в стране со своей блокчейн-платформой для проведения голосования онлайн», − отметил Николай Гриценко.

Для того, чтобы сделать выбор, избиратели регистрировались через сервис «Госуслуги» (таких 60% проголосовавших) или Единую систему идентификации и авторизации пользователей информационных систем Партии. «Сам процесс голосования максимально защищен от фальсификаций, и результат можно было анализировать в режиме реального времени», − подчеркнул секретарь регионального отделения Партии.

В Краснодаре в электронном предварительном голосовании приняли участие около 40000 человек. Их выбор определил кандидатов от Партии, которые будут бороться за 52 кресла в городской Думе 13 сентября.

«Прошедшее электронное голосование показало эффективность и востребованность населением такого формата волеизъявления. Есть повод задуматься о распространении этой практики не только в условиях пандемии. Среди избранных кандидатов много молодых лиц, и большинство из них − активные участники волонтерского движения, организованного Партией в период распространения коронавируса. Можно сказать, что пандемия стала для наших кандидатов экзаменом на старте политической биографии, который дал возможность проявить свою гражданскую позицию и человеческие качества», − подчеркнул Николай Гриценко.

Предварительное голосование показало доверие граждан как к действующим депутатам, так и к молодым кандидатам, которые пришли с новыми идеями.

Так, например, огромную поддержку избирателей получили депутаты-единороссы Татьяна Гелуненко и Игорь Брагарник.

Татьяна Васильевна является координатором партийного проекта «Единая страна – доступная среда», пристальное внимание уделяет социальной поддержке. Игорь Самуилович, координатор проекта сторонников Партии «Центр поддержки гражданских инициатив», − оказывает огромную помощь НКО.

Есть и новые лица Предварительного голосования. Участники проекта «ПолитСтартапа» Павел Попов и Максим Онищенко. Павел Андреевич, например, оказал помощь клинической инфекционной больнице – благодаря ему на территории госпиталя появился кинотеатр под открытым небом.

Максим Валерьевич оказывает поддержку многодетным, малообеспеченным семьям. Он принял активное участие в проекте «ПомогиУчитьсяДома».

Журналисты активно включились в диалог. В частности, руководитель отдела политики газеты «Кубанские новости» Наталья Бердникова спросила у лидера кубанских единороссов: «В сложившейся ситуации было принято решение не проводить дебаты. В каком формате проходили презентации предвыборных программ?»

«Вы правы, традиционные дебаты не проходили. Было принято решение о том, что все дебаты пройдут онлайн в формате видео презентаций. У избирателей была возможность ознакомится с предвыборной программой кандидата в режиме онлайн», − ответил Николай Гриценко.

Итоги предварительного голосования подвели вчера на заседании Президиума Генсовета «Единой России». Андрей Турчак напомнил, что в предварительном голосовании приняли участие около шести тысяч кандидатов − из-за большого количества желающих срок регистрации претендентов продлили на десять дней. В общей сложности в системе зарегистрировались более 1,2 миллиона избирателей − почти миллион из них проголосовали. Это − 5% от общего количества избирателей по стране. Порядка 20% из проголосовавших граждан − жители села.

Андрей Турчак заявил, что голосование прошло успешно. Он отметил, что количество проголосовавших в онлайне выросло в 14 раз по сравнению с прошлым годом − в 2019 году дистанционным способом голосования воспользовались 53 тысячи человек, в этом году – более 970 тысяч.

«В прошлые годы мы не раз доказывали, что сильны в традиционных форматах общения с избирателями. В этом году мы успешно освоили еще и цифровой формат. В будущем намерены использовать эти наработки, в том числе на выборах в Государственную Думу. Мы первыми провели дистанционное голосование в федеральном масштабе. И готовы поделиться накопленным опытом с Центральной избирательной комиссией в качестве перспективной практики», − сказал Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что итоги предварительного голосования окончательные и изменению не подлежат − никаких «подсуконных договоренностей» здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах.