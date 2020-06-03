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Власти ЛНР объявили русский единственным государственным языком в республике

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Власти ЛНР объявили русский единственным государственным языком в республике
Леонид Пасечник, фото из открытых источников

Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) на части территории украинской Луганской области приняли решение сделать русский язык единственным государственным в республике.

Проект закона "О внесении изменения в статью 10 Конституции ЛНР". был внесен на рассмотрение Народного совета республики главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан подчеркнула, что русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации населения республики.

Галан отметитила, , что это не умаляет права граждан ЛНР пользоваться другими языками. По ее словам, в Конституции ЛНР закреплено, что "каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества".

Галан считает, что принятие закона поспособствовует усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией.

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