Власти ЛНР объявили русский единственным государственным языком в республике

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Пасечник, фото из открытых источников

Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) на части территории украинской Луганской области приняли решение сделать русский язык единственным государственным в республике.

Проект закона "О внесении изменения в статью 10 Конституции ЛНР". был внесен на рассмотрение Народного совета республики главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан подчеркнула, что русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации населения республики.

Галан отметитила, , что это не умаляет права граждан ЛНР пользоваться другими языками. По ее словам, в Конституции ЛНР закреплено, что "каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества".

Галан считает, что принятие закона поспособствовует усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией.