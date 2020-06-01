Великобритания выступает против возвращения России в формат G7 в качестве члена группы

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1 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Лондон, pixabay.com

Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат Большой семерки (G7), но при этом оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в состав приглашенных.

Соответствующее заявление сделал представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп объявил о намерении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре государства – Россию, Южную Корею, Индию и Австралию.

Представитель британского премьера уточнил, что Джонсон будет ждать дальнейших предложений со стороны Вашингтона. Он также подчеркнул, что Лондон пока не видит "свидетельств изменившегося поведения", которые могли бы дать обоснование возвращению России в G7. Британская сторона не намерена поддерживать участие РФ в Большой семерке в качестве члена группы.