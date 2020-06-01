Политолог назвал причину, почему возвращение Украины на рынок РФ невозможно

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1 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: кошелек, pixabay.com

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявление депутата Верховной рады Натальи Королевской о том, что промышленность Украины спасет только возвращение на российский рынок.

«Украина многое потеряла, утратив российский рынок. Взамен эта страна ничего не приобрела … Если брать заявление Королевской, то любой политической силе нужна риторика, чтобы выделиться на общем фоне. Для этого акцентируется внимание на каких-то проблемах страны и обвиняются действующие власти», - пояснил он.

Безпалько считает, что эта риторика не имеет никакого наполнения. Он отметил, что даже в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» не верят, что Украина сможет вернуться на российский рынок после ограничений, введенных в 2014 году. По его словам, Киев показал себя ненадежным партнером, и Москва, скорее всего, не будет восстанавливать с ним «кооперацию» даже при улучшении отношений между странами.

«Для возвращения к кооперации с Россией украинцам нужно будет разорвать соглашение о евроассоциации, вернуться к сотрудничеству с российскими контрагентами по целому ряду направлений и восстановить те связи, которые интенсивно рвались. Естественно, никто на это не пойдет», - уточнил он.