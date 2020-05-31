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Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок
Наталия Королевская, фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховной рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России и стран СНГ. Украинское правительство решает, как спасать экономику страны, разорению которой поспособствовал коронавирус.

По мнению Королевской, согласованная правительством Украины программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 не поможет восстановить промышленность, запустить экономику и защитить население. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику", - говорит депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По словам Королевской, без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались крупные предприятия Украины, "промышленность не вернется на прежний уровень". "И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут", - убеждена нардеп.

Изучив стратегию правительства по восстановлению экономики, Наталия Королевская сделала вывод, что "малый предприниматель в ней "не найдет для себя ответа, как конкретно его поддержит государство". По ее словам, все непонятно, как правительство поможет с кредитами, как изменится налогообложение.

Про планируемое создание новых рабочих мест она сказала: "Если посмотреть, в каких сферах будут созданы рабочие места – строительство дорог, социальные службы, архивные учреждения, лесное хозяйство, курьерская доставка, строительство жилья, дворники", то становится очевидно, что никакого восстановления промышленности, развития малого и среднего предпринимательства, возрождения экономики в результате реализации этой программы не будет, - сообщается на сайте партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

ИЧ

В мире

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику".

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