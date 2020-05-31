Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

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31 мая 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Наталия Королевская, фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховной рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России и стран СНГ. Украинское правительство решает, как спасать экономику страны, разорению которой поспособствовал коронавирус.

По мнению Королевской, согласованная правительством Украины программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 не поможет восстановить промышленность, запустить экономику и защитить население. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику", - говорит депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По словам Королевской, без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались крупные предприятия Украины, "промышленность не вернется на прежний уровень". "И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут", - убеждена нардеп.

Изучив стратегию правительства по восстановлению экономики, Наталия Королевская сделала вывод, что "малый предприниматель в ней "не найдет для себя ответа, как конкретно его поддержит государство". По ее словам, все непонятно, как правительство поможет с кредитами, как изменится налогообложение.

Про планируемое создание новых рабочих мест она сказала: "Если посмотреть, в каких сферах будут созданы рабочие места – строительство дорог, социальные службы, архивные учреждения, лесное хозяйство, курьерская доставка, строительство жилья, дворники", то становится очевидно, что никакого восстановления промышленности, развития малого и среднего предпринимательства, возрождения экономики в результате реализации этой программы не будет, - сообщается на сайте партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".