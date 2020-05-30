МИД РФ дал ответ на обвинения России в незаконной поставке денег в Ливию

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30 мая 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, здание МИД

Как официально сообщает Министерство иностранных дел России, партия ливийских динаров, изготовленная российским АО «Госзнак», была направлена в Ливию в соответствии с заключенным ранее контрактом на печать валюты.

Госдепартамент США приветствовал изъятие правительством Республики Мальта фальшивой ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной российским АО «Гознак» по заказу нелегитимной параллельной организации. Заявление было опубликовано сегодня ночью на сайте дипломатического ведомства.

Как отмечается в заявлении российского МИД, контракт был заключен между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии, в 2015 году. Указано, что в условиях фактического двоевластия в Ливии глава ЦБ был всенародно избран ливийским парламентом и «обладает необходимой международной легитимностью».

При этом, по данным российского МИДа, напечатанные в России динары «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».