Немецкая община Крыма готова отправить ящик вина послу Украины в ФРГ для утешения

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30 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, ящики вина

Немецкая община Крыма решила отправить послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику ящик вина. Напиток поможет дипломату пережить поражение в пари с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером о возвращении полуострова в состав Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал журналистам, что предложил Герхарду Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма. По его словам, в случае проигрыша он готов отдать бутылку массандровского вина 1975.

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель считает, что Мельник "впопыхах и на эмоциях" заключал пари, сейчас он понимает, что проиграет. По его словам, украинская сторона давно уже смирилась с тем, что Крым находится в юрисдикции РФ, но признать это им мешает навязанная западными странами антироссийская политика. Гемпель пригласил посла в Крым, чтобы он лично посмотрел, как преобразился полуостров, и признал свое поражение в этом споре.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко высказался об украинском после в Берлине Андрее Мельнике, критиковавшем его раньше.