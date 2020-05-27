Бывший канцлер Германии ответил на критику украинского посла в ФРГ, назвав его «карликом с Украины»

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27 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Rainer_Droese/imago stock&people, Герхард Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко высказался об украинском после в Берлине Андрее Мельнике, критиковавшем его раньше. "Какой-то карлик из Украины!" - заявил он.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер презентовал первый выпуск своего аудиоподкаста Agenda, где, в том числе, говорил о санкциях против России. Шредер также заявил, что критика представителя Киева в Германии никого не интересует. "Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда... какой-то карлик с Украины меня критикует?... карлик с Украины... Это никого не интересует даже в Германии", — подчеркнул Шредер.

Ранее германский политик отметил, что считает санкции в условиях глобального кризиса бессмысленными, в том числе санкции против России. Украинский посол Андрей Мельник подверг критике высказывания экс-канцлера.