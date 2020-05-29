США вводят санкции против Китая и Гонконга

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29 мая 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Китай заменил формулу «одна страна - две системы» на «одна страна - одна система». В связи с этим администрация главы Белого дома начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу. Он пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и Гонконгом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.

«Мы также пересмотрим рекомендации для американских граждан по поездкам в Гонконг», — сказал Трамп на брифинге.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения.