Путин поддержит на выборах главу Костромской области

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29 мая 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Ситников, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 мая, провёл рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В режиме видеоконференции глава государства и глава региона обсудили социально-экономическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Костромской области.

Осенью в России должны пройти выборы глав нескольких регионов, в том числе в Костромской области.

Срок полномочий Ситникова истекает в сентябре. Он намерен баллотироваться еще раз.

Ситников доложил Путину об "одной из самых серьезных проблем областного центра" - транспортной. Ситников рассказал, что областной центр, город Кострома, не имея транспортного обхода, испытывает критические нагрузки из-за транзита, а это оказывает значительное негативное влияние на дорожную сеть областного центра, приводит к разрушению дорог, страдают памятники культурного наследия.

По словам Ситникова, он хотел бы завершить начатые в области крупные проекты по строительству объездной дороги со вторым мостом и крупнейшего в стране фанерного комбината в Галиче, где создана территория опережающего развития.Также глава региона рассказал о ситуации в ювелирной отрасли, важной для региона.

Путин положительно оценил работу Ситникова и стабильную экономическую ситуацию в регионе и пообещал свою поддержку на предстоящих губернаторских выборах.