У главы ДНР взломали твиттер

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27 мая 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

фото: pixabay.com

Появилось объяснение внезапной записи на twitter-страничке главы ДНР. Она оказалась взломанной. Сообщение появилось в телеграм-канале Дениса Пушилина.

Объяснение произошедшему появилось в 22:05.

«Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter», — сообщает телеграм-канал «Пушилин Д. В.»: «Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри Республики. Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно».

Ранее на twitter-страничке главы ДНР появилась неожиданная запись.

«Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!»

Вообще, в обстрелах мирных жителей пока были замечены украинские военнослужащие. Поэтому запись выглядит провокационной.

Сейчас в ДНР работают над решением проблемы. Официальную информацию предлагается получать на официальном сайте Дениса Пушилина.

Но в целом хакеры сыграли плохую шутку. Доступ к аккаунту Денис Пушилин восстановить сможет. Но из-за получившегося скандала можно спрогнозировать увеличение украинской аудитории twitter-странички.