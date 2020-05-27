Эксперт прокомментировал возможные ядерные испытания США: мир ждет масштабная гонка вооружений

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27 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360TV, Газета.ru

pixabay.com, ядерное оружие

Соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики РФ и Международного социально-экологического союза Валерий Менщиков отметил, что готовность США к ядерным испытаниям — серьезная проблема.

Как подчеркнул Менщиков, ядерное оружие есть не только у 5 ядерных держав, но и у Пакистана, Индии, Израиля. Такое решение Соединенных Штатов станет последовательным разрушением всех международных договоров. "Последствия — они обязательно будут. И главное, что это не только угроза экологической, радиационной безопасности, но и экономической в том числе, потому что это большие деньги для проведения этих испытаний», — добавил эксперт.

В Пентагоне могут подготовить и провести ядерные испытания "в течение месяцев", если такое распоряжение поступит от Дональда Трампа. Об этом заявил и. о. помощника замглавы ведомства Дрю Уолтер. по его словам, крупномасштабные испытания потребуют более длительной подготовки — год или больше.