Сергей Лавров рассказал о режиме полетов над «кинжалом в сердце Европы»

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26 мая 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com, Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Калининград является "кинжалом в сердце Европы".

Лавров напомнил, что режим полетов над Калининградской областью зеркален режиму, установленному над Аляской, уточнив, что западные партнеры по Договору об открытом небе об этом забыли. “Но при всей идентичности этих подходов результаты, если их сопоставить, весьма интересно отличаются друг от друга", - отметил министр.

Лавров сравнил площадь территорий, "изображение которых можно получить за один наблюдательный полет". Для Калининградской области это до 98 процентов всей территории, а для Аляски - не более 3 процентов. "И никто из наших западных партнеров, которые активно поддержали США в обвинении нас в нарушении этого договора, никто не вспоминает про эту Аляску. Речь только о нарушениях Российской Федерации”, - добавил глава МИД РФ во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен отметил ранее, что Калининград, благодаря своему географическому положению мог бы быть торговым, туристическим центром между РФ и Западной Европой. "К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами", - добавил Роберт О’Брайен, назвав Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы" .