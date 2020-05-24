Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

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24 мая 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

pixabay.com, Калининград

Калининградская область является "кинжалом в сердце Европы", поскольку Москва решила разместить там "огромное количество ракет и вооружений", заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Советник отметил, что Калининград, благодаря своему географическому положению мог бы быть торговым, туристическим центром между РФ и Западной Европой. "К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами", - добавил Роберт О’Брайен.

"При этом в рамках Договора по открытому небу мы не могли добиться возможности выполнить облет Калининградской области", — подчеркнул он.

Так советник прокомментировал слова главы НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия должна ввести ограничения на "инспекционные полёты" в районе Калининграда и у границ с Грузией. Только после этого якобы Вашингтон согласится выполнять договор.

Штурм силами Североатлантического альянса российского Калининграда обернулся бы провалом для блока. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.