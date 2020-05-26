В Крыму прокомментировали украинское предложение ввести плату за въезд на полуостров

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26 мая 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, Черное море

На интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением об оплате въезда в Крым для украинцев и иностранцев. Идею оценил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Указывается и возможная стоимость проезда - 250 гривен с человека (около 660 рублей), вырученные средства предлагают направить на развитие курортов Херсонской области.

"Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать", - отметил Алексей Черняк. Он добавил, что если украинские власти отреагируют на эту "бредовую петицию", это не отпугнет туристов от посещения Крыма, только озлобит украинцев.

Приезжающие в Крым будут обязаны оплачивать нахождение в обсерваторе