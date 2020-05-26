Зюганов захотел найти виновных в разгроме российской медицины

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26 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Зюганов. Фото: соцсети

Геннадий Зюганов заявил, что собирается требовать создания специальной комиссии, которая определит виноватых в развале российской системы здравоохранения, особенно ее первичного звена.

«Почему в 2,5 раза сократилось число коек для инфицированных больных? Почему разгромили первичное звено? Почему на здравоохранение выделялось меньше половины необходимых средств (3,5%), в то время как ведущие страны направляли 7−8-9−10%?» - возмутился лидер КПРФ.

Он подчеркнул, что считает необходимым создать комиссию, целью которой будет разобраться, почему в России произошел «погром первичного звена и медицины в целом».