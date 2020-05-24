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В Калининграде с иронией отреагировали на слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Калининграде с иронией отреагировали на слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»
фото: Калининград, pixabay.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что город является «кинжалом в сердце Европы» и «закрытой военной базой».

«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев», - высказал он.

Алиханов предположил, что советник так пытается показать желание граждан США приехать в Калининград. По его словам, в регионе хорошо обстоят дела с туризмом и количество гостей с каждым годом увеличивается.

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», - пояснил он.

Отмечается, что советник Дональда Трампа  сделал такое заявление в рамках обсуждения Договора по открытому небу, согласно которому США не смогли добиться возможности облететь территорию Калининграда. 

БА

Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Калининградская область является "кинжалом в сердце Европы", поскольку Москва решила разместить там "огромное количество ракет и вооружений", заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

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