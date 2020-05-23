Вице-премьер РФ Хуснуллин похудел «благодаря коронавирусу»

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23 мая 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Марат Хуснуллин, Russian Government/globallookpress.com

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел «благодаря коронавирусу». По его словам, сейчас у него отличное здоровье и жаловаться ему не на что.

«Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что, когда ты меньше весишь, быстрее бежишь», - поделился политик.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, по какой причине начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который якобы помогает при заражении новой коронавирусной инфекцией. Его рекомендуют людям, которые находятся в очаге.