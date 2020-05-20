МИД отреагировал на удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

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20 мая 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

ИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД РФ расценил удаление YouTube аккаунтов телеканала "Крым 24", информагентств Anna News и News-Front как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ.

"Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации", - говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте ведомства. В МИДе призвали международные структуры и правозащитные НПО высказать свою реакцию "на эти вопиющие факты". В МИДе России отметили, что "Крым 24" - один из самых популярных источников информации в Крыму. Телерадиокомпанией "Крым" освещаются самые актуальные крупные информационные поводы этого российского региона.

20 мая стало известно, что американский видео-хостинг Youtube удалил аккаунт крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front.