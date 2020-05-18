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Украина снова арестовала судно России за добычу песка у побережья Крыма

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Украина снова арестовала судно России за добычу песка у побережья Крыма
pixabay.com, песок

Российское судно повторно арестовал киевский суд за якобы нелегальную добычу песка у берегов Крыма. Об этом сегодня сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Тем самым було удовлетворено ходатайство главного следственного управления Нацполиции. На судно наложен арест.
Как отмечает пресс-служба, добывался песок «в заповедных зонах Черного моря» у берегов Крыма. На прошлой неделе этот же Печерский районный суд Киева отменил арест судна, прокуратура обжаловала это решение. По некоторым источникам, речь идет о сухогрузе Seabreeze.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 10 апреля сообщал об аресте российского судна российской компании Trans Services Maritime, которое добывало песок для строительства Крымского моста. 

НС

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