В Госдуме ответили США по поводу «российской угрозы» в Арктике

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заявление США о наращивании РФ военного потенциала в Арктике, которое якобы "выходит за рамки обороны", является попыткой найти повод для увеличения военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО.

Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что российские действия не являются нарушением, соответствуют нормам международного права. Оборонный потенциал РФ в Арктике, а также перспективы его наращивания адекватны наращиванию военного потенциала стран блока НАТО на этих землях, который прослеживается уже сегодня и вероятен в перспективе.

"Вместе с тем мы должны идти своим путем, путем обеспечения обороны со стороны севера нашего государства. Зона Арктики является зоной наших национальных интересов", - подчеркнул Швыткин.

Россия своими действиями в Арктике ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (Фареро-Исландский рубеж), заявил ранее первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.