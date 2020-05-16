Госдеп: действия России в Арктике являются угрозой для НАТО

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16 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Арктика

Россия своими действиями в Арктике ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (Фареро-Исландский рубеж), заявил первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

Москва и Пекин все более активно стремятся «бросать вызов» интересам не только Вашингтона, но также в целом Запада и союзников. В Госдепе подчеркивают, что пока не обеспечивается достаточная защита для арктического региона.

Мерфи указал, что Москва с сентября развертывает системы С-400 на Кольском полуострове, хотя это «выходит за рамки территориальной обороны». Помимо этого, Россия создала в Арктике новое командование на базе Северного флота и восстановила инфраструктуру времен холодной войны, порты и аэродромы. «Это - часть наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж», - заключил Мерфи, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США..

Россия и страны НАТО начали новый этап борьбы за сферы влияния в Арктике. Корабли ВМС США и Великобритании впервые за последние несколько десятилетий вошли в воды Баренцева моря.

Соединенные Штаты усиливают свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем. Пентагон выделил 500 миллионов долларов на переоборудование полигона.