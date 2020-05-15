США решили усилить авиабазу на Аляске для противостояния России

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15 мая 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Konstantin Mikhailov/Russian Look, Аляска

Соединенные Штаты усиливают свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем. Пентагон выделил 500 миллионов долларов на переоборудование полигона.

Речь идёт о базе Военно-воздушных сил Эилсон. В апреле туда прибыли первые два из 54 новых усовершенствованных истребителей F-35. Ожидается, что в течение года Пентагон будет готовить своих летчиков к столкновению с китайскими J-20, российским Су-57 и другими современными реактивными самолетами.

На базе планируют модернизировать несколько десятков ангаров с климат-контролем и установить современные ракетные тренажёры класса "земля-воздух". Последние предназначены для обучения пилотов борьбе с самолётами противника, которые имеют возможность уклоняться от радаров.

В начале апреля США подняли истребители F-22 для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ил-38 около Аляски.