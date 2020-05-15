Лавров о поездках за границу: «Это не привилегия, это конституционное право»

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15 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Сергей Лавров. Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не видит причин для запрета выезда граждан за пределы страны. Он отметил, что это является конституционным правом.

При этом глава МИД подчеркнул, что даже поездки по своей стране являются серьезным мероприятием, к которому нужно тщательно готовиться. Он посоветовал россиянам не забывать об оформлении страховок.

«Каких-то запретов для выезда за границу... Не вижу даже причины для такой постановки вопроса таким образом… Это не привилегия, это конституционное право. Но я считаю, что и выезд в туристическую поездку по своей стране - это серьезное дело... Это требует очень серьезной подготовки», - сказал Лавров.