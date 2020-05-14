Посол Словакии в Минске ушел в отставку, объяснив, почему участвовал в параде Победы

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14 мая 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новый день

newsbel.by, парад Пробеды, Минск

Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш принял участие в военном параде в Минске, посвященном 75-й годовщине победы над фашизмом. «Я антифашист и сын партизана», – объяснил он свое участие.

В МИД Словакии отметили, что посол не стал советоваться с ними о решении участвовать в параде. Тем самым Мигаш нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой. В министерстве добавили, что на парад в Минске 9 мая 2020 года пришли только два посла ЕС - Словакии и Венгрии. Другие дипломаты от приглашения отказались.

«Участвуя в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, я отдал дань уважения белорусам. Я сын партизана, непосредственный участник СНП. Свобода от фашизма – фундаментальная ценность для меня. 50 миллионов погибших во Второй мировой войне останутся в нашей памяти навсегда. Давайте остановим национальный фашизм сегодня, прежде чем он прорастет в наши головы», – сказал Мигаш. И подал в отставку.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он попросил не "торопиться делать выводы".