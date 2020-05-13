Володин попросил Мурашко снять маску в Госдуме, чтобы не превращать выступление в «бу-бу»

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13 мая 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко выступать без маски. 13 мая проходит правительственный час главы Минздрава по теме борьбы с коронавирусной инфекцией в России.

«Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках», - ответил Мурашко.

Однако позже министр согласился снять маску, чтобы сидящие в зале лучше его слышали. Володин отметил, что трибуна находится на безопасном расстоянии от других участников заседания. По его словам, выступающему разрешат говорить без маски.

«Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что, либо в "бу-бу" превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно», - пояснил он.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов заразились коронавирусом.