Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Володин попросил Мурашко снять маску в Госдуме, чтобы не превращать выступление в «бу-бу»

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Володин попросил Мурашко снять маску в Госдуме, чтобы не превращать выступление в «бу-бу»
фото: Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко выступать без маски. 13 мая проходит правительственный час главы Минздрава по теме борьбы с коронавирусной инфекцией в России.

«Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках», - ответил Мурашко.

Однако позже министр согласился снять маску, чтобы сидящие в зале лучше его слышали. Володин отметил, что трибуна находится на безопасном расстоянии от других участников заседания. По его словам, выступающему разрешат говорить без маски.

«Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что, либо в "бу-бу" превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно», - пояснил он.

 Ранее Вячеслав Володин  сообщил, что пять депутатов заразились коронавирусом.

БА

Здоровье

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна сможет полностью отказаться от ограничений только после появления вакцины от COVID-19. Глава Минздрава также предположил, когда ждать изобретения лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью